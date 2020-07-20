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"Оскара им": В соцсетях смеются над социальной рекламой МВД против мошенников

На видео есть все, что мы любим: потрясающие эффекты, гениальная актерская игра, милые животные

МВД России опубликовало в своем Twitter социальную рекламу о кибермошенниках. Спецэффекты и актерская игра так всех поразили, что видео тут же разлетелось по всему рунету и стало вирусным.

Сюжет ролика довольно прост. Героине пишет в мессенджере некая Милана Москва и зовет ее «потусить», пока «муженек свалил в Таиланд». Женщине очень нравится такое предложение, так что она, облизывая губы, вызывает себе карету через сервис «Карета кар». Но вот неожиданность – когда карета приезжает на место, она превращается в тыкву, внутри который сидит маленькая и милая мышка. В этот момент киберпреступники втягивают склеенные друг с другом пятитысячные купюры в ноутбук и произнося: «Оу йес, денежки пошли».

В конце ролика следует напоминание о том, что нельзя никому передавать данные с карты и смс от банка.

В социальных сетях называют ролик шедевром и хотят узнать, какой у него бюджет.

«На ролик потрачено 200 млрд рублей. Голливуд отдыхает»;

«Так вот как выглядят мошенники»;

«Это при поддержке "фонда кино", от создателей "движение вверх" и т.д?»;

«С этим взрывом они Майкла Бэя уделали», – пишут пользователи.

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