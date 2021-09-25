Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:18

Власти планирует заработать 16 млрд рублей от привлечения осужденных к труду

Ранее во ФСИН предложили использовать заключенных на работах, на которых не хватает трудовых мигрантов

Фото: Агентство «Москва»

Конкурс поваров среди заключённых московских СИЗО. В дальнейшем таких умельцев вполне можно использовать для кейтеринговых услуг

Российские власти планируют ежегодно получать в бюджет больше 15 млрд рублей от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, который приводит РБК

Возможный доход оценивают в 2021 году в 15,2 млрд рублей. В ближайшие три года он может увеличиться до 16,2 млрд рублей. 

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать заключенных на работах, на которых сейчас не хватает людей как из России, так и из числа трудовых мигрантов. 

Его идею поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Также он указал на пользу исправительных работ, которые помогают заключенным не отрываться от общества, получать зарплату и выполнять свои обязательства, вытекающие из решения судов.

В июне управление ФСИН по Хабаровскому краю и компания «УК Бамстроймеханизация» договорились о создании трудового лагеря для принудительных работ заключенных региона, которые будут задействованы на строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Общество 1 день назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 3 дня назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Политика 4 дня назад

Как рисовалась победа "Единой России": Репортаж с двух параллельных избирательных участков

Политика 5 дней назад

В Москве на избирательный участок пришёл человек, за которого «проголосовали» на дому

Политика 6 дней назад

"Собеседник" обнаружил в Москве незаконную агитацию. В ЦИК пообещали принять меры через неделю

Общество 45 минут назад

Женщина-огонь: знакомая мужчины выкрала его труп из могилы, а затем сожгла

Недвижимость 1 час назад

Маленькие квартиры и студии в Москве стали покупать чаще

Общество 1 час назад

Митрополит Иларион: в РПЦ не боятся говорить о доходах церкви и священнослужителей

Общество 2 часа назад

В России торжественно открыли деревянный туалет специально для водителей автобусов

Происшествия 2 часа назад

Мужчина в платье и с топором напал на покупателей в «Магните»

Политика 2 часа назад

Леонид Радзиховский: «Под Голиковой, Поповой и Мурашко шатаются стулья, а Мишустин усидит»

Общество 3 часа назад

Эксперт предупредил россиян о росте цен на такси

Общество 3 часа назад

«Ажиотаж, искусственно созданный»: почему дорожает гречка и как изменятся цены до конца года

Общество 4 часа назад

В России выявили более 22 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Происшествия 5 часов назад

Видео: Сочи топит из-за ливней, перекрыты дороги, затоплены магазины

Происшествия 5 часов назад

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы

Общество 6 часов назад

Главные новости к утру субботы: новая волна COVID идет в регионы, Илон Маск расстался с Grimes, Marvel идет в суд из-за Мстителей

Общество 7 часов назад

Синоптики рассказали о погоде в Москве на эти выходные

Происшествия 17 часов назад

В Астраханской области мужчина скончался после попытки взять в рот змею

Политика 20 часов назад

«У депутатов подросли дети, и теперь они… депутаты?» В сети комментируют новость о молодых «единороссах» в Госдуме

Общество 20 часов назад

КПРФ в осаде, Белов увольняет заместителей, а Бутина все-таки пробралась в Думу: новости к вечеру 24 сентября

Происшествия 20 часов назад

«Не удивлюсь, если он теперь в шоу Малахова или Собчак всплывет…»

Политика 21 час назад

«Прилепин – разочарование года!»: В сети отреагировали на отказ писателя от мандата депутата Госдумы

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика