Власти планирует заработать 16 млрд рублей от привлечения осужденных к труду

Российские власти планируют ежегодно получать в бюджет больше 15 млрд рублей от привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, который приводит РБК.

Возможный доход оценивают в 2021 году в 15,2 млрд рублей. В ближайшие три года он может увеличиться до 16,2 млрд рублей.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать заключенных на работах, на которых сейчас не хватает людей как из России, так и из числа трудовых мигрантов.

Его идею поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания. Также он указал на пользу исправительных работ, которые помогают заключенным не отрываться от общества, получать зарплату и выполнять свои обязательства, вытекающие из решения судов.

В июне управление ФСИН по Хабаровскому краю и компания «УК Бамстроймеханизация» договорились о создании трудового лагеря для принудительных работ заключенных региона, которые будут задействованы на строительстве второй линии Байкало-Амурской магистрали.