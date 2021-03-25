Мэрия Москвы платит мигрантам по 20 тысяч за рождение ребенка

В роддомах Москвы разложены буклеты на разных языках, в которым мигрантам обещают единовременную выплату в 20 тысяч рублей, если они согласятся рожать именно в столице, где бы ни проживали. Внимание на это обращает издание Readovka. Информация также содержится на сайте проекта «Роды в Москве».

Как оказалось, в законную силу эти выплаты вступили во время пандемии: московское правительство выпустило специальное постановление о них от 18 февраля 2020 года. Утверждать эту выплату в Мосгордуме, по всей видимости, не понадобилось. В документе говорится, что «компенсационная выплата назначается на новорожденного ребенка (...) при условии, что (...) государственная регистрация рождения ребенка состоялась в городе Москве независимо от места жительства родителей».

Как предполагает издание, таким образом администрация Сергея Собянина пытается повысить статистические показатели по рождаемости.

Примерная оценка затрат бюджета на выплату составляет 700 млн рублей в год.

Среди языков, на которые переведена брошюра, перечисляются азербайджанский, английский, вьетнамский, дари (на нем говорят живущие в Афганистане таджики, хазарейцы и чараймаки), казахский, киргизский, таджикский, туркменский и узбекский.