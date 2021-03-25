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Валуев: Повышение цен на оружие не спасет от "колумбайнов", но уничтожит индустрию

Ружье, из которого в Перми студент убил шесть человек, равна 20 тысячам рублей

Фото: Global Look Press, скриншот

Депутат Госдумы Николай Валуев отрицательно оценил идею о регулировании цен на оружие, чтобы предотвратить случаи, подобные произошедшему накануне в Перми.

Разговоры о повышении цен на огнестрел возобновились после того, как стала известна цена ружья, которым воспользовался Тимур Бекмансуров – 20 тысяч рублей. Копить на орудие для убийства стрелок начал еще в десятом классе, пишет DailyStorm.

По словам Валуева, это лишь уничтожит оружейный бизнес но не спасет от ЧП подобных пермскому шутингу:

«Оружейные заводы, которые производят гражданское и в том числе служебное оружие, просто будут разорены из-за невозможности его покупать теми людьми, которые законопослушные. Процент совершающих или уже совершивших преступления таким оружием равен практически погрешности. То есть если есть желание убить промышленность, индустрию, то повышайте цену. И тогда вы увидите, что последует вслед за этим»

Депутат считает, что оружие и так в России стоит недешево, а импортный огнестрел еще дороже из-за повышения проходных пошлин.

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