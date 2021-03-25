Путин наградил обезвредившего пермского стрелка сотрудника ДПС орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества сотрудника ДПС Константина Калинина, который обезвредил устроившего стрельбу в Пермском университете. Напарник Калинина Владимир Александрович получил медаль за отличие.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: Орденом Мужества Калинина Константина Михайловича – младшего лейтенанта полиции. Медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича – старшего лейтенанта полиции», – говорится в указе главы государства.

20 сентября сотруднику ДПС Константину Калинину сообщили о стрельбе в вузе, он и его напарник Владимир Александрович тут же выехали на место. Уже на территории университета Калинин попросил коллегу организовать эвакуацию, а сам побежал в здание, где велась стрельба. Там он встретил злоумышленника, который направил на него ружье и выстрелил, однако не попал. Калинин применил ответный огонь, после чего обезвредил стрелка и оказал ему первую помощь.