Краевой суд отказался сажать в СИЗО подозреваемого в оправдании терроризма

Ходатайство прокурора об обжаловании решения Центрального районного суда Хабаровска от 6 сентября было отклонено судом высшей инстанции. Представитель обвинения требовал вернуть под арест Максима Смольникова, обвиняемого в оправдании терроризма через пост во «ВКонтакте», однако тогда судья счел, что это неоправданно и выбрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщает Telegram-канал «Сетевые свободы» со ссылкой на защитников г-на Смольникова Якова Пушкарева и Константина Бубона, Хабаровский краевой суд сегодня также отказался выполнять требование прокуратуры, оставив в силе меру пресечения, избранную в городском суде.

Подозреваемому вменяют статью 205.2 УК РФ о публичном оправдании терроризма. По этой статье ему может грозить до пяти лет колонии. Смольников высказал в социальной сети «ВКонтакте» свою позицию относительно инцидента, когда в 2018 году анархист Михаил Жлобицкий взорвал бомбу у входа в архангельское управление ФСБ.

Это уже не первый случай, когда людей преследуют за комментарии относительного этого инцидента. Ранее по аналогичному делу виновной в оправдании терроризма была признана журналистка Светлана Прокопьева, высказавшая свое мнение о произошедшем в радиоэфире.

Смольников был задержан 11 мая 2021 года. Суд освободил его из-под ареста спустя четыре месяца после помещения в СИЗО.