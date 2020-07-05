"Страшно станет, если я этого не скажу": в Питере выступили в защиту Прокопьевой

«Профессия журналиста обязывает говорить правду и выносить на всеобщее обсуждение больные для общества вопросы. Дело Светлана Прокопьева ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество», — говорится в открытом письме в защиту журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма за высказанное мнение о причинах взрыва, устроенного студентом в управлении ФСБ по Архангельску.

Под документом, опубликованным на бланке правозащитной организации ПЕН-клуб, уже подписались десятки представителей гуманитарных профессий: писатели, поэты, переводчики, журналисты, редакторы, историки, филологи и многие другие. Его текст опубликовал в своем Facebook правозащитник Григорий Михнов-Вайтенко.

Напомним, что прокурор запросил для Светланы Прокопьевой шесть лет колонии и запрет на профессию на четыре года. Как ранее писал Sobesednik.ru и как подчеркивают в тексте своего письма активисты, обвинение строится на экспертизе Хакасского государственного университета, официально заявившего, что там её не проводили, а сам документ сфальсифицирован.

«Тем не менее, процесс близится к финалу, и Светлане Прокопьевой грозит тюрьма только за то, что она выполняла свою работу. Если это произойдёт — судебная система в России будет окончательно дискредитирована», — уверены подписанты.

Также в письме приводятся слова самой журналистки, которые она говорила в ходе судебного заседания: «Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно говорить правоохранителям и силовикам, что они порой неправы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто этого не скажет», — с этим утверждением полностью солидаризуются и авторы документа. «Сфальсифицированное дело против Светланы Прокопьевой — это дело против всех нас, это дело против каждого, кому небезразлично будущее нашей страны», — говорят они.

Ранее в Москве задержали десятки журналистов, в том числе автора многих расследований «Собеседника» Сергея Ежова, вышедших к главному зданию ФСБ с одиночными пикетами в защиту Прокопьевой. Свою однозначную позицию о недопустимости преследования журналистки публично высказали десятки и сотни представителей профессии, а также президентский Совет по правам человека.

«Это дело абсолютно политическое. Здесь речь идет сразу о нескольких политических вопросах: о свободе слова и о работе правоохранительных органов, которые считают себя хозяевами Вселенной», — рассказывала Sobesednik.ru сама Прокопьева.