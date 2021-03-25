Глава Минтруда назвал размер индексации пенсий в 2022 году

Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%. Об этом сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как рассказал министр, индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составит в следующем году 5,8%. Поэтому планируемая индексация пенсий в 2022 году пройдет на уровне в 5,9% и останется в параметрах трехлетнего бюджета.

По словам Котякова, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера в следующем году составит 18 521 рубль, в 2023-м – 19 477, в 2024-м – 20 469.

Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5% до 5,8%.