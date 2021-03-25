ЦБ обновил прогноз по инфляции — в сентябре ждем 7 процентов. Это в месяц, когда новый урожай, наоборот, всегда способствует падению цен! Экономист Сергей Хестанов рассказал "Собеседнику", почему так происходит.

-Простое в бытовом понимании понятие «инфляция» на самом деле дело сложное. У нее есть как монетарные, то есть зависящие от эмиссии (печатания) денег, так и немонетарные корни. В России как раз инфляция носит немонетарную природу - последние лет 7-8 точно. В 90-е годы инфляция была вызвана печатным денежным станком, а сейчас у нее другие причины.

Около трети потребкорзины среднего россиянина — это импортные товары, причем когда я говорю импортные товары, я не обязательно имею в виду завезенные из-за границы — во многих чисто отечественных товарах есть затраты, которые носят валютную природу: амортизация оборудования, некоторые виды материалов и так далее. В результате, когда на зарубежных рынках меняются цены, это естественным образом отражается внутри России. Сейчас это проявляется ярче всего. Потому на международных рынках цены растут довольно высоким темпом. Это довольно необычно. До этого много десятилетия инфляция в развитых странах была довольно низкой. То есть часть инфляции к нам банально импортируется.

Плюс наблюдается довольно высокая продовольственная инфляция, что нехарактерно для последних десятилетий. Рост цен на продовольствие значительно выше средних значений. Продовольствие заметно дорожает с 2017 года, но таких темпов, как сейчас, давно не было. До 2017 года мировые цены на продовольствие были либо стабильны, либо снижались.

А как же наши рекордные урожаи, почему они не сдерживают рост цен? Дело в том, что по многим видам продовольствия Россия - довольно заметный участник мирового рынка, особенно по зерновым. Агрохолдинги значительную часть того, что производят, экспортируют. Правительство даже ввело квоты, чтобы сдержать этот процесс, хотя на мой взгляд, это не совсем рационально.

Скорее всего, если, конечно, не случится каких-то потрясений, политика Центрального банка по повышению процентной ставки притормозит инфляцию. Не стоит ждать падения цен, но скорость их роста замедлится. Может, даже уже в октябре. Но это зависит и от положения дел на мировых рынках, и от курса рубля. Все даже на бытовом уровне знают, что если рубль упал, то жди роста цен.

В мире тоже раскручивается инфляция, но там она имеет другую, монетарную природу — это расплата за те огромные денежные стимулы, которые влиты крупными центробанками. Это сделала и ФРС США, и Европейский банк, и Китайский народный банк. Многие крупные экономики для поддержки экономических субъектов в плане борьбы с коронавирусом применили очень массивные денежные стимулы. Соответственно, это огромное количество денег, достаточно быстро вброшенное в мировую экономику, и привело к тому, что разогналась инфляция. Но пока нет консенсуса — этот разгон инфляции носит временный характер, или он сохранится надолго. Я думаю, что такая инфляция сама собой не пройдет, придется принимать достаточно жесткие меры для борьбы с ней — причем, в рамках мировой экономики.

Для России главные опасения — на рынке нефти. Еще недавно она стоила 13 долларов за баррель, и мы прекрасно помним, что тогда было с рублем и ценами. Если мировые финансовые власти начнут бороться с инфляцией, ее сдерживание приведет к падению цен на нефть. Что это для нас означает, в России знают даже дети. Но такие решения не принимаются быстро. Скорее всего, не раньше 2023 года. Поэтому на коротком горизонте времени мы, скорее всего, увидим снижение инфляции.