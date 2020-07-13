Согласно российскому законодательству, после вступления приговора в законную силу, осужденные голосовать не могут, поэтому Навальный не сможет принять участия в голосовании. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев на брифинге в информационном центре ЦИК РФ, передает «Интерфакс».

«Осужденные, у которых приговор уже вступил в законную силу, согласно российскому голосованию, они у нас не голосуют. У нас голосуют только лица, которые содержатся в следственных изоляторах, у которых приговор не вступил в законную силу. У Навального, насколько я знаю, приговор вступил в законную силу, он отбывает наказание», – рассказал замдиректора ФСИН.

Ему также задали вопрос по поводу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене. По словам Бояринева, они имеют право проголосовать на выборах и он считает, что они его реализовали. Однако он не обладает такой информацией.