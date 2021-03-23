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ЦИК: на 45 участках в 14 регионах признаны недействительными 7465 бюллетеней

Глава ЦИК порекомендовала комиссиям в случае малейших сомнений признавать бюллетени недействительными

Фото: Global Look Press

Центральная избирательная комиссия России назвала причины признания недействительными почти 7500 бюллетеней на выборах, об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

В республике Адыгея, в Брянской, Ивановской и Кемеровской областях были выявлены вбросы. При этом во всех регионах, кроме Ивановской области, уже освобождены от должности председатели избирательных комиссий, на территории которых они случились. 

В республике Мордовии был выявлен брак (не считываются КОИБ) печати избирательных бюллетеней. 

В Ленинградской и Московской области был некачественно оформлен реестр выездного голосования. 

В Челябинской области реестр заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования был признан недействительным. 

В Ульяновской области член комиссии с правом решающего голоса заполнил бюллетень за избирателя. 

В Самарской области член комиссии голосовал за родственников. 

В Кемеровской области была нарушена целостность сейф-пакета. 

В Камчатском крае у переносного ящика для голосования отвалилась крышка.  

В республике Башкортостан не был опечатан переносной ящик для голосования, а в ящике для голосования вне помещения для голосования обнаружен на один бюллетень больше. 

«Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова. 

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