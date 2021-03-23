Центральная избирательная комиссия России назвала причины признания недействительными почти 7500 бюллетеней на выборах, об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.

В республике Адыгея, в Брянской, Ивановской и Кемеровской областях были выявлены вбросы. При этом во всех регионах, кроме Ивановской области, уже освобождены от должности председатели избирательных комиссий, на территории которых они случились.

В республике Мордовии был выявлен брак (не считываются КОИБ) печати избирательных бюллетеней.

В Ленинградской и Московской области был некачественно оформлен реестр выездного голосования.

В Челябинской области реестр заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования был признан недействительным.

В Ульяновской области член комиссии с правом решающего голоса заполнил бюллетень за избирателя.

В Самарской области член комиссии голосовал за родственников.

В Кемеровской области была нарушена целостность сейф-пакета.

В Камчатском крае у переносного ящика для голосования отвалилась крышка.

В республике Башкортостан не был опечатан переносной ящик для голосования, а в ящике для голосования вне помещения для голосования обнаружен на один бюллетень больше.

«Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.