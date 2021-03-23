ЦИК: на 45 участках в 14 регионах признаны недействительными 7465 бюллетеней
Глава ЦИК порекомендовала комиссиям в случае малейших сомнений признавать бюллетени недействительными
Центральная избирательная комиссия России назвала причины признания недействительными почти 7500 бюллетеней на выборах, об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.
В республике Адыгея, в Брянской, Ивановской и Кемеровской областях были выявлены вбросы. При этом во всех регионах, кроме Ивановской области, уже освобождены от должности председатели избирательных комиссий, на территории которых они случились.
В республике Мордовии был выявлен брак (не считываются КОИБ) печати избирательных бюллетеней.
В Ленинградской и Московской области был некачественно оформлен реестр выездного голосования.
В Челябинской области реестр заявлений устных обращений о голосовании вне помещения для голосования был признан недействительным.
В Ульяновской области член комиссии с правом решающего голоса заполнил бюллетень за избирателя.
В Самарской области член комиссии голосовал за родственников.
В Кемеровской области была нарушена целостность сейф-пакета.
В Камчатском крае у переносного ящика для голосования отвалилась крышка.
В республике Башкортостан не был опечатан переносной ящик для голосования, а в ящике для голосования вне помещения для голосования обнаружен на один бюллетень больше.
«Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова.