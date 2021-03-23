Список кандидатов "Умного голосования" заблокировали в YouTube и Google Docs
Ранее Apple и Google удалили из своих магазинов приложение "Навальный", со списком кандидатов от "Умного голосования"
Google по требованию Роскомнадзора заблокировал видео команды Алексея Навального со списком кандидатов в Госдуму от «Умного голосования» в YouTube, а также список в Google Docs. Об этом сообщает телеграм-канал команды Навального.
«Ютуб заблокировал видео с рекомендациями Умного голосования на выборах в Госдуму по всем 225 округам. Но мы выложили ещё один! Как быстро Роскомнадзор напишет ещё один запрос, а ютуб его выполнит? Вот и посмотрим», – говорится в сообщении.
Ранее Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный», в котором можно было посмотреть кандидатов «Умного голосования».