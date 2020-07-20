В Хабаровске кандидата в депутаты от КПРФ с полицией прогнали с участка

Кандидата в депутаты Государственной думы от КПРФ Светлану Изотову сообщила в своем Instagram, что подает жалобы в прокуратуру Хабаровского края и в региональный избирком после того, как её выставили с УИК №21.

По её словам, на участке наблюдатели сидели в помещении, из которого не было видно урн для голосования. Кандидат обратилась к председателю комиссии с просьбой пересадить наблюдателей в другое помещение, из которого урны будет видно.

Тогда председатель заявила кандидату в депутаты, что она якобы не имеет права находиться в помещении для голосования, вызвала наряд полиции и г-жу Изотову силой выставили. По словам кандидата, председатель также заявила, что на участке она «хозяйка, которой всё можно».