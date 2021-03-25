Стало известно, кому Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей

Президент России предложил еще одну единовременную выплату, на этот раз помочь деньгами хотят блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, сообщает ТАСС.

Как заявил Путин, поддержка блокадников является священным и нравственным долгом, поэтому в связи с 80-летней годовщиной открытия «Дороги жизни», по которой снабжался блокадный Ленинград в годы Великой Отечественной войны, предлагается провести новую единовременную выплату.

По словам президента, ее получат граждане России, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории РФ, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал указал о выплате по 10 тысяч российским пенсионерам и по 15 тысяч военным.