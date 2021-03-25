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Профессор Афанасьева высмеяла "путинские" выплаты военным

Вера Афанасьева задалась вопросом о том, почему выплатами перед выборами решили обрадовать только пенсионеров и военных

Фото: pixabay.com

Сегодня уже сложно сосчитать, сколько раз и какое количество экспертов расценили объявленную российским президентом Владимиром Путиным во время его выступления на съезде «Единой России» единовременную выплату пенсионерам и военным в размере 10 и 15 тысяч рублей соответственно, «попыткой подкупить» избирателей.

Да и в целом вопрос не столько в самом этом обстоятельстве, сколько в том, что происходило вокруг него. Ведь все началось с обычного предложения главы государства, призванного немного остудить пыл недовольных граждан и улучшить восприятие партии власти в их сознании. Причем, почти сразу после этого один из сенаторов заявил, что озвученные президентом выплаты могут быть осуществлены уже после выборов, вернее, после того как новый созыв Госдумы проведет первое заседание, на котором и утвердит президентскую инициативу.

Примечательно, что эти слова послужили поводом для откровенных насмешек. Озвучивалось мнение о том, что в этот раз населению и вовсе предлагают сначала проголосовать за партию власти, и только после этого оно сможет рассчитывать на выплаты. На фоне этого шума Кремлю, похоже, пришлось быстро перестраиваться, в результате Путин весьма оперативно подписал указ с утверждением анонсированных ранее выплат, а власти тут же принялись объяснять, когда именно они будут осуществлены, называя максимально близкие к моменту подписания документа даты.

Но и в этом случае у экспертов появились вопросы. К примеру, профессор и общественник Вера Афанасьева задалась вполне резонным вопросом о том, почему выплатами перед выборами было решено обрадовать только пенсионеров и военнослужащих, забыв про других бюджетников, на которых пандемия и инфляция отразились не меньше. Высмеяла эксперт и самого президента, поинтересовавшись, в каком статусе он будет получать эти выплаты: как главком или как пенсионер.

«Вопрос, который волнует всех: Путин получит 10 тысяч как пенсионер или 15 тысяч — как верховный главнокомандующий?

Власти заявляют, что единовременная выплата в 15 тысяч рублей будет перечислена военнослужащим из-за высокого уровня инфляции и пандемии коронавируса.

То есть, в России появились уникальные инфляция и коронавирус, которые действуют только на военных. У остальных бюджетников к ним иммунитет», - иронизирует Афанасьева в своем авторском Telegram-канале.

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