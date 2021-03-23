В будущем нейросеть сможет анализировать, что делают избиратели на участках

«Ростелеком» обсуждает с Центризбиркомом возможность внедрения в систему видеонаблюдения механизмов автоматического поиска возможных нарушений на избирательных участках с помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский.

«Мы обсудили с ЦИК и договорились, что мы начнем научно-исследовательскую работу по внедрению в системы видеоконтроля и видеонаблюдения программ на основе искусственного интеллекта», — передает его слова «Интерфакс».

При этом он считает, что полностью отказываться от живого наблюдения не стоит, а работа должна вестись совместно.

Каким именно образом нейросеть должна распознавать нарушения, г-н Осеевский не уточнил, как и о возможность совмещения её с уже существующими базами данных правительства, к примеру, для распознавания лиц. Также не приводится информация о соответствии применения такой системы российскому законодательству.