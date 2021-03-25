Хорошие новости. В Домодедово нашли потерявшуюся собаку Еву

Потерянную почти неделю назад собаку Еву, которая сбежала из багажного отделения в аэропорту Домодедово, нашли. Об этом сообщила хозяйка животного в Instagram.

«Самые лучшие новости, которые могут быть, это когда тебе звонят и говорят что твоя собака нашлась!!! Сегодня, около 4 утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось её поймать! Всё получилось! Я плакала всё утро, но уже от счастья! Малышку накормили и погуляли, она успокоилась и чувствует себя хорошо! Надеюсь всё будет отлично и сегодня мы воссоединимся всей семьёй!» – написала радостная девушка.

Напомним, что после скандала из-за пропажи в аэропорту Домодедово собаки Евы, о которой стало известно 10 сентября, столичное отделение прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начало проверку. Как рассказывала ранее хозяйка животного Екатерина Безручко, когда она прилетела из Москвы в Симферополь вместе с мужем и дочерью, они около часа ожидали выдачи собаки, которую пришлось сдать в багаж. Однако питомца там так и не оказалось. По ее словам, о том, что собака вырвалась еще при погрузке на самолет, им не сообщили. Женщина утверждала что Еву начали искать только спустя сутки после того, как к делу подключилась полиция.