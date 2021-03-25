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В Домодедове четвертые сутки ищут сбежавшую из багажа собаку

Сейчас сотрудники аэропорта пытаются выманить собаку на обозримую территорию с помощью прикорма

Фото: Instagram

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по публикациям СМИ о побеге животного из багажного отделения в аэропорту Домодедово.

Собака пропала при перевозке ещё 10 сентября и до сих пор не найдено. Проверку организует столичное отделение прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Сама хозяйка в СМИ жаловалась на бездействие аэропорта по поиску ее собаки по кличке Ева.

Пресс-служба аэропорта Домодедово заявила, что на основе данных видеонаблюдения сократила диапазон поиска животного.

Также сотрудники привлекли к поискам хозяйку пса, уточнили, какие именно лакомства любит её питомец, чтобы оставить их в точках прикорма.

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