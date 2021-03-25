В России каждому четвертому работнику в 2021 году повысили зарплату

Почти четверти россиян повысили зарплату с начала года, большинство из них работает в сфере производства, промышленности, транспорта и логистики. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, поступившем в редакцию Sobesednik.ru.

Опрос проводился во всех регионах РФ в сентябре 2021 года среди шести тысяч респондентов старше 18 лет.

«24% опрошенных жителей России рассказали, что их работодатель уже повышал им зарплату с начала этого года», – отмечается в исследовании.

Согласно данным опроса, примерно треть респондентов, которым повысили зарплату, задействованы в сфере производства и промышленности, ещё 24% – в транспорте и логистике, 12% – в строительстве, 8% – в сфере ИТ и телекома. В кафе и ресторанах работает 6%.

Ранее Sobesednik.ru писал об исследовании, которое выявило, что свыше 60% россиян работают не по специальности.