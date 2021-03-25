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Опрос: больше 60% россиян работают не по специальности

В России лишь 34% граждан работают по той профессии, которой обучались в ВУЗе

Фото: Global Look Press

В России 66% граждан работают не по той специальности, которую получили в ВУЗе. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении редакции Sobesednik.ru.

Как выяснилось, лишь 34% работают по той специальности, которой обучались. По словам 23% опрошенных, они раньше занимались профильным делом, но работают в месте, не связанном с их образованием. При этом 43% заявили, что не работали по специальности никогда.

Из тех, кто работает по специальности, указанной в дипломе, 16% опрошенных рассказали, что заняты в сфере образования, 14% – в производстве и промышленности, а 13% – в медицине. Еще 10% респондентов отметили, что работают по образованию в сфере строительства, 8% – в IT и телекоме, 6% – в журналистике, а 5% – в отрасли банков, финансов и инвестиций. Еще 4% участников исследования указали, что работают в сфере услуг, 3% – в ресторанной отрасли. По 1% пришлось на транспорт и логистику, маркетинг и ретейл.  

Как отмечается, 40% из тех, кто не работает по специальности, отказались от полученной профессии из-за низкого уровня зарплаты. Четверть респондентов сменили сферу деятельности из-за отсутствия хороших вакансий. Для 13% причиной сменить специальность стал переезд в другой город или страну, а для 11% – усталость и выгорание в предыдущей профессии.

При этом 7% заявили, что сменили профессию из-за монетизации хобби, а 6% получили новое образование. 

Опрошенные также указали на то, что не стали бы работать по специальности из-за того, что профессия потеряла актуальность, а также из-за вредных условий работы и простого нежелания заниматься деятельностью по диплому. 

Теги: #опрос, #работа

Рубрика: Общество

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