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Следы “воронежского взрывателя” могут вести к украинской границе

Взрыв в Лисках прогремел в 5:30 утра - преступника не могут поймать уже 12 часов.

Фото: Russian Look

По последней информации, которую приводит телеканал “Звезда”, мужчина, взорвавший отделение полиции в городе Лиски, устроил перестрелку в Россоши. 

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области эту информацию опровергли, сообщает NEWS.ru. При этом портал отмечает, что если сообщение о перестрелке окажется правдой, это может означать, что преступник двигается к украинской границе. Город Россошь находится в 115 километрах к югу от Лисок.

﻿﻿﻿﻿Несколько телеграм-каналов опубликовали фото возможного преступника. Им оказался лысый мужчина средних лет. “Собеседнику” удалось найти во Вконтакте его знакомого - Юрий и возможный преступник гуляли на одной свадьбе. Однако тот, прочитав сообщение, ничего не ответил.

Утром 16 сентября неизвестный мужчина совершил нападение на отдел полиции в Лисках. В результате один сотрудник МВД получил ранение. После нападения злоумышленник скрылся на автомобиле. Судя по записи с видеокамер, нападавший был одет в камуфляж и имел при себе огнестрельное оружие.

По одной из версий, уже после нападения на отдел полиции в посёлке Каменка в 30 км южнее он совершил тройное убийство: расправился с женщиной и двумя детьми, а после этого скрылся с места преступления.

Нападение на отдел полиции и убийство семьи под Воронежем: что известно на этот момент
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