Следы “воронежского взрывателя” могут вести к украинской границе

По последней информации, которую приводит телеканал “Звезда”, мужчина, взорвавший отделение полиции в городе Лиски, устроил перестрелку в Россоши.

В пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области эту информацию опровергли, сообщает NEWS.ru. При этом портал отмечает, что если сообщение о перестрелке окажется правдой, это может означать, что преступник двигается к украинской границе. Город Россошь находится в 115 километрах к югу от Лисок.

﻿﻿﻿﻿Несколько телеграм-каналов опубликовали фото возможного преступника. Им оказался лысый мужчина средних лет. “Собеседнику” удалось найти во Вконтакте его знакомого - Юрий и возможный преступник гуляли на одной свадьбе. Однако тот, прочитав сообщение, ничего не ответил.