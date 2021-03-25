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"Жизнь Анастасии превратили в ад". Команда Навального ответила на обвинения Васильевой

Соратники Навального сравнили ситуацию с Белоруссией и не поверили в искренность слов главы Альянса врачей

За день до выборов в Госдуму руководитель «Альянса врачей»* Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать ее и альянс с ФБК**.

Свое заявление она объяснила тем, что менеджеры ФБК** (Волков, Жданов и Певчих) разрушают то, что долго создавалось. Она также добавила, что власть и деньги для них оказались важнее.

Соратники Навального, комментируя ее пост, сравнили ситуацию с Белоруссией и не поверили в искренность ее слов.

Ранее пресс-секретарь Васильевой подтвердил, что ее страницу не взломали и она сама написала этот пост. Однако в том, что на нее было оказано давление, уверены не только соратники Навального, но и многие ее подписчики.

«Сочувствую Анастасии. Очень жаль, что из неё делают нашего Протасевича. Сил ей, а всем остальным побольше логики и спокойствия. Вспомните "обращение" Тихановской год назад. Относитесь к этому так же»;

«Мы все поняли, Анастасия, не беспокойтесь, никто не верит этой ерунде. Сил вам!»;

«Очередной хлопок в фейсбуке. Время покажет почему этот хлопок произошёл», – пишут пользователи в комментарии к посту Васильевой.

*«Альянс врачей» признан иностранным агентом

**ФБК объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда 

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