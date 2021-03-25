"Жизнь Анастасии превратили в ад". Команда Навального ответила на обвинения Васильевой

За день до выборов в Госдуму руководитель «Альянса врачей»* Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать ее и альянс с ФБК**.

Свое заявление она объяснила тем, что менеджеры ФБК** (Волков, Жданов и Певчих) разрушают то, что долго создавалось. Она также добавила, что власть и деньги для них оказались важнее.

Соратники Навального, комментируя ее пост, сравнили ситуацию с Белоруссией и не поверили в искренность ее слов.