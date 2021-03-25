"Жизнь Анастасии превратили в ад". Команда Навального ответила на обвинения Васильевой
Соратники Навального сравнили ситуацию с Белоруссией и не поверили в искренность слов главы Альянса врачей
За день до выборов в Госдуму руководитель «Альянса врачей»* Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать ее и альянс с ФБК**.
Свое заявление она объяснила тем, что менеджеры ФБК** (Волков, Жданов и Певчих) разрушают то, что долго создавалось. Она также добавила, что власть и деньги для них оказались важнее.
Соратники Навального, комментируя ее пост, сравнили ситуацию с Белоруссией и не поверили в искренность ее слов.
Даже приличные СМИ опубликовали заметку о "разрыве Васильевой с ФБК".Просят комментарии. Я призываю их не плодить фейковые новости, а подумать чуть-чуть, взглянуть на календарь и ужаснуться. Тому, как быстро мы стали Беларусью.И тому, что сделали с живым, очень идейным человеком— Maria Pevchikh (@pevchikh) September 16, 2021
Знаю о том, что в последнее время жизнь Анастсии превратили в самый настоящий ад. Разными способами.— Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 16, 2021
То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель.
Ну и правильно или нет поступила Анастасия, судить я не могу. Никому и никогда не желаю оказаться в такой ситуации.— Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 16, 2021
Ранее пресс-секретарь Васильевой подтвердил, что ее страницу не взломали и она сама написала этот пост. Однако в том, что на нее было оказано давление, уверены не только соратники Навального, но и многие ее подписчики.
«Сочувствую Анастасии. Очень жаль, что из неё делают нашего Протасевича. Сил ей, а всем остальным побольше логики и спокойствия. Вспомните "обращение" Тихановской год назад. Относитесь к этому так же»;
«Мы все поняли, Анастасия, не беспокойтесь, никто не верит этой ерунде. Сил вам!»;
«Очередной хлопок в фейсбуке. Время покажет почему этот хлопок произошёл», – пишут пользователи в комментарии к посту Васильевой.
*«Альянс врачей» признан иностранным агентом
**ФБК объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда