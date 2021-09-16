Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева объявила о разрыве отношений с ФБК*

Руководитель «Альянса врачей»* и врач Алексея Навального Анастасия Васильева опубликовала заявление на своей странице в Facebook, в котором попросила больше не ассоциировать их с ФБК**.

«В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули… Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все», – заявила Васильева.

По ее словам, для Волкова, Жданова и Певчих власть и деньги оказались важнее.

«Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит», – заявила она и добавила, что с этого дня просит не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с ФБК.

Васильева подчеркнула, что профсоюз сам разберется с уголовными делами и преследованием и продолжит свою работу.

Как подтвердил пресс-секретарь Анастасии Васильевой «Медузе» (признана иностранным агентом в России), пост написан главой «Альянса врачей», ее страница не была взломана.

*«Альянс врачей» признан иностранным агентом

**ФБК объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда