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Глава "Альянса врачей"* Анастасия Васильева объявила о разрыве отношений с ФБК*

Об этом она написала в Facebook, ее пресс-секретарь подтвердил, что страница не была взломана и пост написан ей лично

Фото: Facebook Анастасия Васильева

Руководитель «Альянса врачей»* и врач Алексея Навального Анастасия Васильева опубликовала заявление на своей странице в Facebook, в котором попросила больше не ассоциировать их с ФБК**.

«В период пандемии информационную помощь нам оказывал ФБК. Но только нужда в нас пропала – про нас забыли. Использовали и выкинули… Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все», – заявила Васильева. 

По ее словам, для Волкова, Жданова и Певчих власть и деньги оказались важнее.

«Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят – про них никто не вспомнит», – заявила она и добавила, что с этого дня просит не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с ФБК. 

Васильева подчеркнула, что профсоюз сам разберется с уголовными делами и преследованием и продолжит свою работу. 

Как подтвердил пресс-секретарь Анастасии Васильевой «Медузе» (признана иностранным агентом в России), пост написан главой «Альянса врачей», ее страница не была взломана. 

*«Альянс врачей» признан иностранным агентом

**ФБК объявлен экстремистской организацией и ликвидирован по решению суда 

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