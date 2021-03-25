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В Петербурге появилось граффити со Змеем Горынычем-Вишневским, которого побеждает единоросс

На стрит-арте кандидат-единоросс изображен богатырем, который рубит голову Змею Горынычу, головы которого – все Вишневские

Фото: Telegram-канал Аварийный Петербург

В Некрасовском саду в Санкт-Петербурге появился стрит-арт, в котором обыгрывается ситуация на выборах с двойниками Бориса Вишневского, а также с кандидатом от «Единой России», в пользу которого предлагали вбрасывать бюллетени. Об этом сообщает издание «Бумага».

На стрит-арте кандидат-единоросс Александр Ржаненков предстает в образе Ильи Муромца, который рубит голову Змею Горынычу, каждая голова которого – один из трех Вишневских.

В одномандатном округе № 2 по выборам в Заксобрание Петербурга баллотируются Борис Лазаревич Вишневский, его двойники Борис Иванович и Борис Геннадьевич, которые не только сменили имена, но и внешность, став похожими на депутата. На выборы в округе также идет Александр Ржаненков, который является главой комитета по социальной политике и кандидатом от «Единой России». Ранее сообщалось, что студентам СПбГУ предлагали «немного пофальсифицировать» в его пользу. Ржаненков заявлял, что не знает о предложениях фальсификаций. 

Выборы в Заксобрание пройдут 19 сентября. 

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