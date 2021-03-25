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Следователи просят арестовать дезинсектора по делу об отравлении семьи арбузом

Приоритетной версией следствия называют нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине

Фото: Global Look Press

Следствие в Москве просит заключить под стражу 39-летнего сотрудника компании, осуществлявшего санобработку магазина «Магнит», после смертельного отравления 15-летней девочки и ее бабушки арбузом из этого супермаркета. Об этом сообщили в ГСУ СК по Москве.

По данным следствия, 9 сентября 2021 года из квартиры дома на Совхозной улице в Москве в разные больницы с признаками острой интоксикации были доставлены женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. 

Как отмечается, несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти является острое отравление химикатами.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). 

Приоритетной версией следствия является нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине. 

Ранее сообщалось, что по делу об отравлении арбузом в Москве задержан сотрудник службы санобработки. 

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