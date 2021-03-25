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Рентабельной нефти в России осталось на 21 год

Глава Роснедр предупредил, что через 20-21 год добывать нефть в России станет невыгодно

Фото: Global Look Press

Врио главы Роснедр Евгений Петров заявил, что на текущий момент запасы нефти в России, из добычи которых можно извлечь прибыль, ограничено временной отметкой в 21 год. По истечении этого срока она иссякнет.

«Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год», — пояснил он в комментарии ТАСС. Однако Петров обратил внимание, что при развитии технологий добычи рентабельность разработки месторождений может увеличиться и тогда отведенный им временной срок должен вырасти.

Каким образом глава Роснедр учитывает цены на нефть в этой оценке, он не уточнил. Напомним, что страны Евросоюза неоднократно ставили вопрос о постепенном переходе на зеленую энергетику. Аналитики прогнозируют снижение спроса на ископаемые ресурсы в ближайшие 30 лет, что может привести к падению цен из-за избытка предложения.

По словам Петрова, наиболее перспективной в России является разработка месторождений в Западной Сибири: «Здесь еще работать и работать. Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», — говорит он.

Теги: #Нефть

Рубрика: Общество

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