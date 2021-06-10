Главный экономист МИД Великобритании: "В России рост ниже потенциала"

«Роснефти» стоит задуматься над диверсификацией бизнеса, а российским властям — над тем, стоит ли давать разрешение на добычу ископаемых, которые вредят окружающей среде, считает главyый экономист внешнеполитического ведомства Великобритании Рейчел Гленнерстер. Она также уверена, что рост российской экономики должен быть куда заметнее, чем он есть сейчас.

Она считает, что у Российской Федерации есть все возможности для того, чтобы существенно повысить привлекательность инвестиций в свою экономику не только со стороны внешних капиталов, но и изнутри, однако сейчас в стране действует принцип: «В России мы предпочитаем стабильность росту». Что подтверждается данными статистики.

«Темпы экономического роста не очень высокие и не такие, какими они должны были бы быть, учитывая фантастический человеческий капитал вашей страны. Это как раз и позволяет оценить уровень уверенности инвесторов, их ожиданий относительно того, смогут ли они свободно развивать свой бизнес, не экспроприируют ли его, позволит ли правительство им работать, — поясняет эксперт британского МИД в интервью VTimes*. — Ее рост — ниже потенциала».

Гленнерстер также считает, что, учитывая общемировую тенденцию отказа от использования угля, нефти и газа, российские власти должны в первую очередь задуматься над тем, «выдавать ли лицензии на работы [в области добычи полезных ископаемых], которые наносят природе урон».

Похожий выбор, по мнению г-жи Гленнерстер, стоит и перед углеродными компаниями вроде «Роснефти» и английской BP, которая является её акционером, однако они должны делать выводы об экологичном инвестировании не по моральным соображениям, а исходя из экономических реалий. В частности, эксперт считает, что «Роснефти» стоило бы заняться диверсификацией, чтобы снизить собственные экологические риски: «Если вы работаете в одном секторе, от продукции которого мир пытается избавиться, это очень плохой выбор в плане бизнеса. Я бы настоятельно советовала российским компаниям, так же как и ВР, инвестировать с учетом долгосрочных перспектив».

*Независимое российское издание VTimes объявлено Минюстом «иностранным агентом». Из-за этого проект вынужден закрыться 12 июня.