Второй кассационный суд в Москве отказал в смягчении приговора актеру Михаилу Ефремову, который был осужден на 7,5 лет за пьяное ДТП со смертельным исходом, передает РИА «Новости».

Защита просила суд смягчить обвинение, ссылаясь на проблемы актера со здоровьем.

«Слабое состояние здоровья Ефремова в совокупности с выявленным у него органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя… остались без реальной оценки», – заявили адвокаты.

Они добавили, что «лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым», поэтому эти смягчающие обстоятельства должны были учесть при назначении ему наказания.

«В 2019 году я долго болел: у меня умерла мама, у меня умерла и театральная мама, Галина Волчек. Я всего этого не выдержал и стал пить (...) У нас в колонии очень хорошие врачи, но с моим здоровьем такой срок будет отсидеть сложно. Это трагедия – только моя вина, но я хочу выйти и помогать людям, которые пострадали от моих действий. Я настаиваю на смягчении наказания», – приводит слова Ефремова телеграм-канал Baza.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. На высокой скорости он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Пресненский суд приговорил актера к восьми годам колонии. Мосгорсуд уменьшил срок до семи с половиной лет.