В прошлом году известный российский актер Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы после того, как спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Позднее была апелляция, которая позволила заслуженному артисту добиться сокращения тюремного срока на шесть месяцев. С декабря того же года Михаил Олегович отбывает наказание в колонии с общим режимом содержания осужденных.

Не так давно адвокат артиста Петр Хархонин навестил его в колонии в Белгородской области и рассказал о том, как они с его подзащитным готовятся к кассации, а также поделился некоторыми подробностями о физическом и психическом состоянии артиста.

На данный момент Михаил Ефремов вовсю занят лишь подготовкой к новому судебному процессу. Уже 15 сентября должно пройти заседание, в рамках которого будут рассмотрены кассационные жалобы, поданные его адвокатами. Примет участие в слушаниях и сам артист, правда только в режиме видеосвязи. Петр Хархорин, представляющий интересы Ефремова в суде, побывал в колонии и встретился с артистом для обсуждения предстоящего суда. Позднее юрист рассказал о том, в каком состоянии находится Михаил Олегович.

«Состояние у него сейчас нормальное, разумеется, слегка переживает и нервничает из-за суда, тем более что на нем будет решаться его судьба. Если говорить о здоровье, то оно сейчас уже становится лучше. В августе он, конечно, намучился из-за сезонной аллергии, у него был отек Квинке, не было сил даже на второй этаж подняться. Но в колонии в целом неплохая медчасть и хорошие врачи, поэтому необходимое лечение Михаил получает», – заявил адвокат.

Отмечается, что в рамках предстоящей кассации защита Ефремова попросит суд принять в деле несколько серьезных моментов, упущенных ранее, а также отменить апелляционное определение, вынесенное в прошлом году Московским городским судом. В результате они рассчитывают добиться сокращения срока наказания, а также перевода актера в колонию-поселение. Тем более что адвокаты, коллеги и друзья, которые имели возможность за этот период лично пообщаться с артистом, убеждены в том, что он искренне раскаивается в произошедшем.