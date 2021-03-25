Елизавета Пескова может стать невыездной из-за долгов по налогам

Судебные приставы открыли два исполнительных производства в отношении дочери пресс-секретаря российского президента Елизаветы Песковой, обнаружил «Собеседник». Она задолжала бюджету более 10 тыс. рублей.

Как следует из базы исполнительных производств, в апреле мировой судебный участок №185 Москвы вынес судебный приказ, однако Пескова не торопилась погашать задолженность. В итоге приставы открыли исполнительное производство на сумму 10 тыс. 189 рублей. Еще 204 рубля составляет долг за госпошлину, присужденную судом.