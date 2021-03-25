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Елизавета Пескова может стать невыездной из-за долгов по налогам

Приставы открыли два исполнительных производства против дочери пресс-секретаря президента РФ

Фото: Instagram.com

Судебные приставы открыли два исполнительных производства в отношении дочери пресс-секретаря российского президента Елизаветы Песковой, обнаружил «Собеседник». Она задолжала бюджету более 10 тыс. рублей.

Как следует из базы исполнительных производств, в апреле мировой судебный участок №185 Москвы вынес судебный приказ, однако Пескова не торопилась погашать задолженность. В итоге приставы открыли исполнительное производство на сумму 10 тыс. 189 рублей. Еще 204 рубля составляет долг за госпошлину, присужденную судом.

Судя по последним фотографиям в Instagram, Пескова в настоящий момент находится в Москве. И рискует попасть под запрет на выезд за границу, например, в родную Турцию, где она родилась. Согласно правилам законодательства, любой размер долга может считаться основанием для признания гражданина невыездным.

Елизавете Песковой 23 года, она пробует себя в качестве бизнес-вумен. Как сообщалось ранее, девушка является единственным руководителем ООО «Лиза и Саша», которое занимается пошивом одежды, а также владеет 10% ООО «Сеть столичных бистро». Обе компании закончили 2020 год с убытком. 

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