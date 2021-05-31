Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Компания «Сеть столичных бистро», совладелицей которой является дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, закончила первый год своей работы с убытком, обратил внимание на бухгалтерскую отчётность Sobesednik.ru.

Фирма была зарегистрирована в марте 2020 года. Однако её планам, очевидно, помешало распространение коронавирусной инфекции, из-за которой заведения общественного питания Москвы были закрыты несколько месяцев.

В итоге предприятие ушло в минус более чем на 10 млн рублей. При этом 9,5 млн рублей в 2020 году было потрачено на управленческие расходы (персонал и руководство).

Пескова владеет 10% ООО «Сеть столичных бистро». 50% компании – у Анжелики Святаш, которую СМИ называли супругой укрывавшегося России украинского депутата Дмитрия Святаша. В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило экс-нардепа в розыск за ряд финансовых преступлений.