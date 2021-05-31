Давлятчин Илья
Сегодня, в 20:33

Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Компании "Сеть столичных бистро", как и многим другим подобным заведениям, наверняка помешал коронавирус

Фото: Instagram

Елизавета Пескова

Компания «Сеть столичных бистро», совладелицей которой является дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, закончила первый год своей работы с убытком, обратил внимание на бухгалтерскую отчётность Sobesednik.ru.

Фирма была зарегистрирована в марте 2020 года. Однако её планам, очевидно, помешало распространение коронавирусной инфекции, из-за которой заведения общественного питания Москвы были закрыты несколько месяцев.

В итоге предприятие ушло в минус более чем на 10 млн рублей. При этом 9,5 млн рублей в 2020 году было потрачено на управленческие расходы (персонал и руководство).

Пескова владеет 10% ООО «Сеть столичных бистро». 50% компании – у Анжелики Святаш, которую СМИ называли супругой укрывавшегося России украинского депутата Дмитрия Святаша. В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило экс-нардепа в розыск за ряд финансовых преступлений.

СМИ: Дочь Дмитрия Пескова запускает бизнес в здании, где находится ФБК* Навального

«Сеть столичных бистро» ведёт деятельность под брендом Restada Group и планировало развивать итальянские рестораны eKere и Da Giovani, узбекский Dastarhan и украинский LeBorsch. На сайте Restada говорилось о шести проектах компании, три из которых – рестораны высокой кухни.

Общественное питание – не единственный бизнес дочери Дмитрия Пескова. Она является единственным руководителем ООО «Лиза и Саша», которое занимается пошивом одежды (в 2020 году также показало небольшой убыток в 3000 рублей).

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией.

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Деньги 1 день назад

Московские власти не будут поддерживать предпринимателей во время "нерабочих дней"

Дом и дачка 3 дня назад

Андрей Туманов: Пусть в теплице лучше будет похолоднее

Деньги 3 дня назад

Минтруд: Отцы, воспитывающие в одиночку более двух детей, должны получать маткапитал

Деньги 4 дня назад

Медианная зарплата россиян оказалась в полтора раза ниже номинальной

Авто 4 дня назад

Игорь Юргенс: ОСАГО без обязательного техосмотра может подешеветь

Деньги 4 дня назад

ЦБ вновь поднял ключевую ставку сразу на 0,5% на фоне рекордной инфляции

Деньги 4 дня назад

О покупке "Азбуки Вкуса" ведет переговоры "Яндекс" – The Bell

Авто 5 дней назад

"Надо к психиатру обратиться": в сети изумлены инициативой МВД сделать техосмотр добровольным

Деньги 5 дней назад

Главный экономист МИД Великобритании: "В России рост ниже потенциала"

Деньги 5 дней назад

"Очередная печенюшка перед выборами": в сети не очень верят в безусловный базовый доход

Деньги 5 дней назад

Морковь, картофель и другие продукты увеличили инфляцию с начала года до 3,65%

Деньги 6 дней назад

$600 млн: Россияне оказались на пятом месте по доходу от продаж криптовалюты в 2020 году

Авто 6 дней назад

Госдума увеличила сроки заключения и штрафы за ДТП с жертвами

Дом и дачка 6 дней назад

"Подкормка помидоров дрожжами – это чушь": Туманов назвал способ повысить урожайность томатов

Деньги 22:30

Сокращение поставок из Норвегии и тепло серьезно повысили цены на газ в Европе

С начала года средняя цена контракта на день вперед на TTF поднялась до 257 долларов за тысячу кубометров

Дом и дачка 1 неделю назад

Почему картина с вышивкой бисером – лучший подарок?

Деньги 1 неделю назад

Цифровой рубль: так ли уж он нужен?

Деньги 1 неделю назад

Курс Bitcoin снова упал после твита Илона Маска с мемом о расставании

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика