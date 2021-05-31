Дочь Дмитрия Пескова потеряла миллионы на высокой кухне

Компания «Сеть столичных бистро», совладелицей которой является дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, закончила первый год своей работы с убытком, обратил внимание на бухгалтерскую отчётность Sobesednik.ru.
Фирма была зарегистрирована в марте 2020 года. Однако её планам, очевидно, помешало распространение коронавирусной инфекции, из-за которой заведения общественного питания Москвы были закрыты несколько месяцев.
В итоге предприятие ушло в минус более чем на 10 млн рублей. При этом 9,5 млн рублей в 2020 году было потрачено на управленческие расходы (персонал и руководство).
Пескова владеет 10% ООО «Сеть столичных бистро». 50% компании – у Анжелики Святаш, которую СМИ называли супругой укрывавшегося России украинского депутата Дмитрия Святаша. В ноябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило экс-нардепа в розыск за ряд финансовых преступлений.
«Сеть столичных бистро» ведёт деятельность под брендом Restada Group и планировало развивать итальянские рестораны eKere и Da Giovani, узбекский Dastarhan и украинский LeBorsch. На сайте Restada говорилось о шести проектах компании, три из которых – рестораны высокой кухни.
Общественное питание – не единственный бизнес дочери Дмитрия Пескова. Она является единственным руководителем ООО «Лиза и Саша», которое занимается пошивом одежды (в 2020 году также показало небольшой убыток в 3000 рублей).
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признан экстремистской организацией.
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