СМИ: Дочь Дмитрия Пескова запускает бизнес в здании, где находится ФБК* Навального

Елизавета Пескова планирует открыть пиццерию в бизнес-центре «Омега Плаза» на Ленинской слободе.

Компания, долей в которой владеет дочь пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова Елизавета, собирается открыть заведение общепита в том же здании, где находится федеральный штаб Навального.

Причем сделано это будет, возможно, уже на следующий день после событий, которые политологи считают знаковыми и способными определить внутреннюю политику в стране на весьма продолжительный период – таких, как, например, послание Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает издание «Открытые медиа».

Компания ССБ (Сесть столичных бистро), 10-процентной долей в которой владеет дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова, планирует открыть пиццерию в здании бизнес-центра «Омега Плаза» на Ленинской слободе. Такие данные со ссылкой на собственные источники приводят «Открытые медиа». Пикантность момента, подчеркивается в публикации издания, заключается в том, что в этом же здании находится федеральный штаб российского оппозиционера Алексея Навального, а также офис основанной им организации ФБК*.

Журналисты отмечают, что данные о новой пиццерии под названием Da Giovanni в здании бизнес-центра «Омега Плаза» появились на сайте ГК Restada. Именно под этим брендом, утверждают авторы материала, и работает «Сеть столичных бистро». Более того, в Сети подтвердили, что заведение откроется в бизнес-центре уже в ближайший четверг, 22 апреля.

Сайт ресторана уже приводит цены на некоторые позиции из своего будущего меню.

К примеру, пицца «Маргарита» обойдется гостю в 450 рублей за порцию весом чуть более 350 граммов, а за бутылку «Фанты» придется выложить 299 рублей.

Кроме того, как утверждают «Открытые медиа», фотографии пиццы, опубликованные на сайте компании, были сделаны не самой пиццерией. Эти же снимки ранее уже использовались самыми разными ресторанами в Украине, России и Казахстане. Имя правообладателя этих изображений журналистам узнать не удалось, сайт же данные об авторстве не указывает.

Примечательно, что в здании «Омега Плаза» силовики регулярно проводят обыски, наведываясь как раз в штаб Навального. К примеру, сообщается, что последние следственные действия здесь проводились еще в конце января текущего года, как раз во время нашумевших январских протестов.

Что же касается Елизаветы Песковой и ее доли в указанной сети, то она обзавелась этой собственностью в конце минувшего года. Сама Сеть, отмечают «ОМ», позиционирует себя на рынке в качестве нового, перспективного и весьма амбициозного игрока в ресторанном бизнесе, которому доверяют даже проведение протокольных мероприятий, в том числе с участием первых лиц и представителей деловой элиты.

*По решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.