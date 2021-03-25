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Должница Пескова, недоверчивая Памфилова и дезинсектор за решеткой: новости к вечеру 15 сентября

Дайджест событий к окончанию экватора рабочей недели

Фото: Global Look Press, АГН Москва, Instagram

Пресненский суд Москвы арестовал до 10 ноября рядового сотрудника службы дезинсекции, который занимался обработкой помещений в магазине «Магнит». Речь о супермаркете, в котором был куплен злополучный арбуз, предположительно ставший причиной смерти двух человек. Сам сотрудник своей вины не признает.

Судебные приставы открыли два исполнительных производства в отношении дочери пресс-секретаря президента. Елизавета Пескова задолжала бюджету 10 189 рублей и еще 204 рубля составляет ее долг по госпошлине. Из-за этого Елизавета может оказаться невыездной из страны.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что направит в Петербург специальную «тройку» из федеральных чиновников и правоохранителей. Памфилова не доверяет питерским силовикам и уверена, что надзор федеральных представителей улучшит дисциплину на местах в Северной столице.

46 представителей культурной сфера подписали обращение к суду о смягчении наказания для актера Михаила Ефремова. В этом списке оказались Александр Домогаров, Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Юрий Стоянов, Константин Хабенский, Олег Меньшиков и Юрий Стоянов. Однако, виновнику смертельного ДТП не скостили срок.

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Рубрика: Общество

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