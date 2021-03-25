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Рядового сотрудника, проводившего дезинсекцию в "Магните", арестовали на два месяца

Он стал фигурантом уголовного дела о смертельном отравлении

Фото: АГН "Москва"

Работник службы дезинсекции Антон Котов, который проводил обработку в злополучном магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве, арестован до 10 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Напомним, речь идет об инциденте со смертельным отравлением арбузом. 15-летняя школьница и ее бабушка умерли через день после того, как ощутили симптомы острого отравления, которые связывали с недавно съеденным арбузом. Мать семейства тоже была госпитализирована. Следом из того же дома в стационары попали и другие жители.

Адвокат работника Андрей Сергеев заявляет, что его подзащитный не признает вины по статье, которую ему могут инкриминировать – оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Защитник просил не арестовывать мужчину, а избрать для него более мягкую меру наказания.

Антон Котов был задержан в понедельник. Глава фирмы, оказывающей услуги дезинсекции, уверен, что граждане не могли скончаться от используемого для обработки супермаркетов вещества.

Рубрика: Общество

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