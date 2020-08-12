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Вчера, в 22:30

Более миллиона рублей, сэкономленных на цветах к 1 сентября, пойдут на работу специнтерната для детей

Ученики 101 школы в России в этом году вместо покупки цветов к 1 сентября пожертвовали деньги на благотворительность

Фото: соцсети НКО "Перспективы"

На ежегодной акции «Дети вместо цветов» на минувший День знаний в фонд помощи тяжелобольным детям «Перспективы» поступила сумма в размере 1 146 763 рублей. Об этом сообщает сама некоммерческая организация. Отмечается, что это абсолютный рекорд кампании к 1 сентября за годы ее проведения.

Акция «Дети вместо цветов» подразумевает, что школьный класс договаривается и покупает для учителя на 1 сентября один букет, а сэкономленные на букетах средства передают на благотворительность. 

Всего в этом году в кампании НКО «Перспективы» приняла участие 101 школа, 166 классов из 15 регионов России. 

«Тысячи школьников, учителей и родителей объединились, чтобы подарить новые возможности, навыки и впечатления 73 нашим маленьким подопечным из детского дома-интерната в Павловске и ребятам из проекта “Дом навсегда”. И сделать жизнь детей с множественными нарушениями развития лучше», – пишут в релизе организации.

Проект «Дом навсегда» представляет собой специализированный интернат, учитывающий особенности детей с тяжелой инвалидностью. Там дети могут научиться самостоятельно есть, глотать, ходить и говорить, когда в обычных детских домах-интернатах не предусмотрена такая специальная программа.

Для покрытия расходов на работу такого проекта потребуется в общей сложности три миллиона рублей. Эти деньги пойдут на оплату труда социальных кураторов, инструкторов ЛФК, дефектологов, педагогов, помощников по кормлению и других экспертов в области абилитации. 

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