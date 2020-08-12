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"Дети вместо цветов"

Поможем детям
14:22, 12 августа 2020

"Дети вместо цветов"

В этом году к началу акции «Дети вместо цветов» фонд «Подсолнух» сделал на своем сайте интерактивную карту России, на которой каждый участник сможет указать свою школу, разместить фото класса и оставить небольшое сообщение. 

Идея движения «Дети вместо цветов» состоит не только в сборе пожертвований (сократить многочисленные дорогостоящие букеты, подарив своему учителю один от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать в пользу подопечных фонда), но и в воспитании эмпатии в подрастающем поколении. Поэтому такое онлайн-общение сделает благотворительную акцию понятней для школьников.  

На карте уже сейчас можно найти географические точки, где живут те подопечные фонда, для которых «Подсолнух» собирает средства. Это Степан Нарижный из Ставропольского края (сумма сбора на лечение — 1 195 830, 60 рублей), Тимур Гасымов восьми лет из Москвы (сумма сбора на лечение — 126.000 рублей) и Степан Михайлов четырнадцати лет из Ненецкоой АО (необходимо генетическое исследование стоимостью 44.000 рублей). У всех мальчиков первичный иммунодефицит, тяжелое генетическое заболевание, которое требует постоянной лекарственной терапии (подробнее о них на сайте фонда). 

В прошлом году «Подсолнух» в рамках акции собрал 1 732 882 рублей – благодаря участию в ней 188 классов. Те, кто отказался от покупки букетов 1 сентября и отправил деньги в пользу детей фонда, помог купить жизненно необходимые лекарства 12 подопечным «Подсолнуха».

Присоединившиеся к акции с фондом «Подсолнух» смогут получить специально разработанную атрибутику. Для этого и чтобы узнать детали участия в акции, необходима регистрация.

Рубрика: Поможем детям

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Поможем детям

"Дети вместо цветов"

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