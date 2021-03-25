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В столичном регионе облачно с прояснениями, около 13 градусов, местами дождь

Максимальная температура в Москве составит 12-14, по области – 11-16 градусов. В МЧС предупредили о сильном ветре

Фото: АГН "Москва"

Во вторник, 14 сентября, температура в Москве и Подмосковье, как и предсказывали синоптики, понизится – днем будет не выше 16 градусов тепла.

Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что столь резкие погодные изменения создадут дискомфортные условия для метеочувствительных людей. «Наиболее уязвимы лица с заболеваниями суставов (это пора и сезонных обострений), органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями (вегето-сосудистая дистония, артериальная гипертензия, мигрень, нарушения сердечного ритма и др.). Необходимо контролировать артериальное давление, не допускать появление болевых симптомов и вовремя купировать назначенными врачом лекарственными препаратами, соблюдать режим труда и отдыха», – советуют специалисты.

Атмосферное давление сегодня будет неустойчивое, местами пройдут небольшие осадки. Содержание кислорода в приземном слое воздуха пониженное, геомагнитный фон – преимущественно спокойный.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве между тем сообщили, что до конца суток 14 сентября в столице ожидается порывистый ветер до 18 м/с. «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до конца суток 14 сентября в Москве ожидается усиление ветра порывами до 13-18 м/с», – передает сообщение ведомства агентство «Москва»

В МЧС рекомендуют автовладельцам парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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