Новые выплаты ветеранам - Правительство Москвы раздаст по 40 тысяч рублей

Выплата приурочены к 80-летию Битвы под Москвой. В честь этой даты московские ветераны получат вдвое больше, чем 2019 году - 40 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Официальный сайт мэрии Москвы сообщает, что выплаты связаны с годовщиной начала контрнаступления советских войск против фашистских захватчиков.

Получателями станут не только бывшие военные, но и те, кто принимал участие в строительстве оборонительных рубежей, работал на предприятиях, учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения и многие другие москвичи, трудившиеся в столице с 22 июля 1941 года по 25 января 1942 года.

О том, когда именно деньги поступят на счета ветеранов, мэрия не уточняет.

3 сентября Собянин, также, поручил наградить московских ветеранов знаком «80 лет битвы за Москву».

Московские власти никак не связывает объявление о будущих выплатах со скорыми выборами в Госдуму. При этом, летом 2021, за несколько месяцев до голосования, некоторые категории граждан уже стали получателями денежных переводов от государства. Ранее Владимир Путин предложил разово выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным по 15 тысяч рублей.