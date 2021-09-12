Главное к 13 сентября: РПЦ против Дзержинского, учителям пересчитают зарплаты, в ФРГ лидирует Шольц

Министр финансов и лидер партии СДПГ Олаф Шольц снова одержал победу на предвыборных дебатах в Германии. По оценкам телеканала ARD, он получил 41% голосов против 27% у преемника Меркель Армина Лашета (ХДС) и 25% у Анналены Бербок из партии «Зеленых», передает Deutsche Welle. Первые дебаты Шольц выиграл с результатом в 36%. Партия Шольца СДПГ по-прежнему лидирует перед выборами в парламент, которые пройдут через две недели.

В Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях и в Мордовии в экспериментальном режиме пересчитают зарплаты учителей по новым правилам. В опубликованном Минпросвещения проекте постановления говорится, что теперь они будут рассчитываться с учетом квалификации педагогов, а также компенсаций и стимулирующих выплат. Это коснется учителей в школах, дошкольных заведениях и в дополнительном, но не высшем образовании. Отмечается, что размер оплаты труда после пересчета при прочих равных не должен уменьшится.

Прокуратура и Следственный комитет вместе с петербургским комитетом здравоохранения начали проверки после того, как в местной городской больнице трехлетнего мальчика привязали к стулу его же колготками. Об этом пишут «Такие дела». Как пояснила изданию автор видео, ранее ребенка привязывали к кровати. В больнице это объяснили тем, что за ним некому было следить. Сейчас с ребенком няня, он не пострадал.

11 сентября в Симферополе и Краснодаре установили памятники организатору «Красного террора» и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. В РПЦ установку памятника осудили. Член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин заявил, что это «оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества». По его мнению, местные жители сами снесут бюст, вспомнив «адские муки», ставшие результатом правления того режима:

«Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие чудовищный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью!» — пояснил он радио «Говорит Москва».

Беларусь закупит у России оружие на $1 млрд, чтобы укрепить границу с Украиной. Об этом заявил Александр Лукашенко. Там планируется установить зенитно-ракетные комплексы С-400, дополнительные самолеты, вертолеты и зенитные ракетные комплексы «Тор-М2». Лукашенко заявил, что поставки уже обсуждались на встрече с Путиным, передает «БелТА».

Глава ЦИК Элла Памфилова прогнозирует явку на выборы в Госдуму в районе 50%: «Имеются основания предполагать, что явка будет не ниже, чем в 2016 году», — сказала она «Ведомостям», приведя в качестве аргумента цифры ВЦИОМа. В 2016 году явка составила 48%.

В ходе встречи с экуменическим советом Папа Римский Франциск вспомнил притчу «Великий инквизитор» из «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского. «Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность», — сказал понтифик, пояснив, что именно об этом предупреждал Достоевский (цитата по ТАСС).

Сегодня в Кремле состоится встреча Владимира Путина с российскими призерами Паралимпийских игр в Токио. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.