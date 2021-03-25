Большая бульба номер 4: в соцсетях высмеяли открытие статуи картошки в Беларуси
В агрогородоке Дешенко Узденского района Беларуси открыли символический знак "Бульба"
В Минской области Белоруссии установили памятник картошке, он представляет собой корзину с картофелем на высоком постаменте, на которой написано, что в стране картофель появился еще в 17 веке. Об этом сообщает портал Mlyn.by.
Как отмечает портал, памятник «Бульбе» появился в агрогородоке Дешенко Узденского района. Каждую осень здесь проходят картофельные ярмарки и фестивали.
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Судя по реакции людей в социальных сетях, не все, в том числе и сами белорусы, оценили монумент продовольственной «визитки» страны.
– Вы продаёте картошков? Нет, только показываю;
– Кто ж её посадит, она же памятник;
– Всё лучше чем памятник Г***а на Болотной площади в Москве;
– Хорошо хоть подписали, что это картошка;
– Не её нужно сажать, а таракана усатого;
– В стране картошки открыли памятник из картошки картошке возле музея картошки;
– Вот на что Усатый денег брал у Володьки;
– Лучше ставить памятники картошке и хлебу чем коллаборационистам, – пишут пользователи.