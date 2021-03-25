Бежавший из истринского СИЗО убийца "колбасного короля" Мавриди оказал сопротивление при задержании

В Москве задержан убийца бизнесмена Владимира Маругова (известен как «колбасный король») Александр Мавриди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Мавриди стал последним из пятерки беглецов из истринской ИВС. Именно он, согласно версии следствия, втерся в доверие к супруге бизнесмена, узнал о благосостоянии семьи и стал одним из исполнителей покушения.

Известно, что Мавриди оказал оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании.