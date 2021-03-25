Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил приравнять организаторов кибератак к террористам. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя кибератаку на «Яндекс».

«Кибератака на инфраструктуру Яндекса проводилась с использованием новой мощнейшей ботсети Mēris. Эксперты считают, что она эксплуатирует уязвимость в роутерах Mikrotik и позволяет сгенерировать мусорный трафик в невиданных объемах – до 21 млн запросов в секунду. Яндекс атаку отразил, но есть мнение, что это была лишь демонстрация силы, и следующий шаг владельцев ботнета – банальный шантаж технологических компаний», – отметил Горелкин.

Он подчеркнул, что подобные кибератаки представляют серьезную угрозу не только для корпоративного сектора, но и для государственных информационных систем, в том числе оборонных.

«Угроза вполне реальная, поэтому я считаю, что организаторов масштабных кибератак можно смело приравнивать к террористам и вносить соответствующие поправки в российское (и международное) законодательство», – добавил парламентарий.

Ранее на «Яндекс» была совершена самая масштабная в истории российского интернета DDoS-атака. По словам экспертов, исполнитель использует новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей.