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В России предложили приравнивать организаторов масштабных кибератак к террористам

Ранее на "Яндекс" была совершена самая масштабная в истории российского интернета DDoS-атака

Фото: Global Look Press

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил приравнять организаторов кибератак к террористам. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя кибератаку на «Яндекс». 

«Кибератака на инфраструктуру Яндекса проводилась с использованием новой мощнейшей ботсети Mēris. Эксперты считают, что она эксплуатирует уязвимость в роутерах Mikrotik и позволяет сгенерировать мусорный трафик в невиданных объемах – до 21 млн запросов в секунду. Яндекс атаку отразил, но есть мнение, что это была лишь демонстрация силы, и следующий шаг владельцев ботнета – банальный шантаж технологических компаний», – отметил Горелкин. 

Он подчеркнул, что подобные кибератаки представляют серьезную угрозу не только для корпоративного сектора, но и для государственных информационных систем, в том числе оборонных. 

«Угроза вполне реальная, поэтому я считаю, что организаторов масштабных кибератак можно смело приравнивать к террористам и вносить соответствующие поправки в российское (и международное) законодательство», – добавил парламентарий. 

Ранее на «Яндекс» была совершена самая масштабная в истории российского интернета DDoS-атака. По словам экспертов, исполнитель использует новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей. 

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