В выходные на серверы компании «Яндекс» была совершена самая масштабная в истории российского интернета DDoS-атака. Об этом в среду сообщает газета «Ведомости».

Как рассказали газете источники в «Яндексе», масштабность кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с ними. Отмечается, что компания с трудом сдержала DDоS-атаку, которая продолжается на этой неделе.

При этом особенности кибератаки не раскрываются, но уточняется, что речь идет об «угрозе инфраструктуре в масштабах страны».

«На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», – сообщили в компании.

Рост числа DDoS-атак на компании из самых разных секторов экономики наблюдается с августа. По словам экспертов, исполнитель у нападений один и он использует новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей.

Ранее «Яндекс» подменил сайт «Умного голосования» фейковым.