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"Яндекс" подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории рунета

По словам источника в компании, речь идет об "угрозе инфраструктуре в масштабах страны"

Фото: Global Look Press

В выходные на серверы компании «Яндекс» была совершена самая масштабная в истории российского интернета DDoS-атака. Об этом в среду сообщает газета «Ведомости».

Как рассказали газете источники в «Яндексе», масштабность кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с ними. Отмечается, что компания с трудом сдержала DDоS-атаку, которая продолжается на этой неделе. 

При этом особенности кибератаки не раскрываются, но уточняется, что речь идет об «угрозе инфраструктуре в масштабах страны». 

«На «Яндекс» действительно была осуществлена DDoS-атака, которую отразили наша сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов. Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали», – сообщили в компании. 

Рост числа DDoS-атак на компании из самых разных секторов экономики наблюдается с августа. По словам экспертов, исполнитель у нападений один и он использует новый ботнет, маскирующийся под обычных пользователей. 

Ранее «Яндекс» подменил сайт «Умного голосования» фейковым.

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