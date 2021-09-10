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Вчера, в 23:46

В Питере за 2020 год задержали 69 педофилов – максимум с момента создания спецотдела угрозыска

Начальник спецотдела уверен, что нет разницы между "цифровыми" преступниками и теми, кто выходит на улицу

Фото: Global Look Press

Специальный «детский» отдел уголовного розыска петербургского управления МВД в 2020 году задержал 69 мужчин по обвинениям в преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом начальник подразделения Алексей Родин рассказал в интервью «Фонтанке».

Это максимальное число со времени когда был создан спецотдел при уголовном розыске. Родин отметил, что в пандемийный год увеличилось и количество инцестов.

«Жертва педофила — это ребенок от 8 до 12 лет, идущий в школу либо в какое другое заведение без взрослого. Это начало пубертатного периода — самый цимес для педофилов. Если взять 100 тысяч потерпевших, то 80 тысяч — это будет 10 лет. Потом 9–11, потом 8–12. После 12 ребенок может закричать, побежать. Дети до 8 лет, огромное количество детей, это чисто инцест. Либо пьяный друг пришел в гости к родителям. Знакомый, родственник», – рассказывает полицейский.

При этом Родин отметил, что социальный статус почти не влияет на риски, только если это не ребенок из состоятельной семьи, где есть деньги на няню и рядом всегда есть взрослый.

Начальник отдела угрозыска категорически не видит разницы в опасности преступника, который нападает на школьницу на улице или отправляет ей скверные фото. По словам полицейского, последний все равно в итоге выходит со своими замыслами на реальное преступление. Если же его удается поймать в момент домогательств в цифровом пространстве, то «мы просто сбили утку на взлете. Какая-то девочка осталась не изнасилована».

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