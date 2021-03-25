"Убийством по неосторожности не отделается": адвокат дал прогноз по делу самарца, убившего педофила
Адвокат Леонид Ольшанский рассказал, к чему приведет заступничество общественности за отца, устроившего суд Линча
Поддержка общественности, оказываемая Вячеславу Макарову, который зарезал ножом педофила, уже сыграла свою роль, но избежать уголовной ответственности у него не получится, сообщил Sobesednik.ru адвокат Леонид Ольшанский.
Напомним, что тело 32-летнего Олега Свиридова, который занимался растлением малолетних, было найдено в лесу с ножевыми ранениями. По подозрению в его убийстве был задержан Вячеслав Макаров, чья 9-летняя дочь также стала жертвой Свиридова. Макаров узнал о насилии над дочерью, когда увидел видеоролик с ее участием, где девочку принуждают к оральному сексу. В ходе следствия выяснилось, что это не первое преступление сексуального характера Свиридова по отношению к малолетним.
Жители вступились за отца девочки Макарова, они собрали ему деньги на адвоката и создали на онлайн-платформе петицию, в которой требуют «понимания со стороны исполнительной власти, МВД и следственного комитета в целом».
По словам адвоката, если бы не было широкой поддержки общественности, Макаров сидел бы «в камере СИЗО на 70 человек и с крысами», а так он ожидает суда в комфортных условиях, полтора дня домашнего ареста считаются за один день в СИЗО, он, вероятно, попадет в хорошую колонию и отношение к нему среди заключенных и руководства будет лояльным.
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