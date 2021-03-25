Поддержка общественности, оказываемая Вячеславу Макарову, который зарезал ножом педофила, уже сыграла свою роль, но избежать уголовной ответственности у него не получится, сообщил Sobesednik.ru адвокат Леонид Ольшанский.

Напомним, что тело 32-летнего Олега Свиридова, который занимался растлением малолетних, было найдено в лесу с ножевыми ранениями. По подозрению в его убийстве был задержан Вячеслав Макаров, чья 9-летняя дочь также стала жертвой Свиридова. Макаров узнал о насилии над дочерью, когда увидел видеоролик с ее участием, где девочку принуждают к оральному сексу. В ходе следствия выяснилось, что это не первое преступление сексуального характера Свиридова по отношению к малолетним.

Жители вступились за отца девочки Макарова, они собрали ему деньги на адвоката и создали на онлайн-платформе петицию, в которой требуют «понимания со стороны исполнительной власти, МВД и следственного комитета в целом».