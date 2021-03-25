Супружеская пара получила 2 и 2,5 года колонии за баннер "ФСБ – главный террорист"

Анастасия Сафонова и её муж Дмитрий Цибуковский признаны Центральным судом Челябинска виновными в хулиганстве по мотивам политической ненависти и вражды. В 2018 году они вывесили на заборе здания местного УФСБ баннер «ФСБ — главный террорист».

Как ранее писал Sobesednik.ru, прокуратура требовала дать обоим по шесть лет колонии, однако суд смягчил наказание. Сафонова получила два года, а её супруг — два года и шесть месяцев колонии, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепёхиных.

Защита намерена обжаловать это решение в суде высшей инстанции.

Напомним, дело было дважды прекращено за отсутствием состава преступления, однако каждый раз его возобновляли. Статья была отягощена якобы имевшим место применением оружия, которым следствие сочло файер, брошенный на землю.