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Надпись "ФСБ – главный террорист" оценили на шесть лет колонии

За баннер "ФСБ – главный террорист" двум активистам в Челябинске запросили по шесть лет лишения свободы

Фото: АГН "Москва"

В Челябинске прокуратура запросила для семейной пары активистов Дмитрия Цибуковского и Анастасии Сафоновой по шесть лет лишения свободы за вывешенный на здании регионального УФСБ баннер с надписью «ФСБ — главный террорист». Они сделали это ещё в 2018 году в поддержку фигурантов «пензенского дела».

Как пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Андрея и Ольгу Лепёхиных, активистам вменяют две статьи УК РФ: часть 2 статьи 213 (хулиганство с применением оружия) и часть 2 статьи 214 (вандализм по мотивам политической ненависти или вражды). Речь идет о брошенном на снег файере и рисунке против пенсионной реформы на трансформаторной будке, уточняет «Медиазона».

Как отмечает Чиков, с 2018 года дела против четы возбуждали уже дважды, но их приходилось закрывать за отсутствием состава преступления.

Кроме того, суд изначально отправил супругов в СИЗО, однако затем смягчил меру пресечения до домашнего ареста, а затем и до запрета определенных действий. 

Рубрика: Общество

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