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КПРФ настаивает на отмене в России моратория на смертную казнь

В партии считают, что мораторий не должен распространяться на совершивших насильственные преступления против детей

Фото: Global Look Press

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что их партия настаивает на отмене в России моратория на смертную казнь в случае совершения насильственных преступлений против несовершеннолетних. Об этом он сообщил ТАСС, отвечая на вопрос о том, поддержит ли КПРФ внесенный «Единой Россией» законопроект о применении пожизненного наказания для педофилов, или же в партии считают, что нужно вернуть смертную казнь в случае насильственных преступлений против несовершеннолетних. 

«КПРФ всегда выступала, когда было принято решение о моратории на смертную казнь, что в исключительных случаях – в случае преступления, убийства, насилия детей, еще по целому ряду статей – смертная казнь должна была применяться», – отметил Афонин. 

По его словам, в партии настаивают на том, чтобы мораторий не действовал на людей, совершивших подобные преступления, и чтобы человек «отвечал своей жизнью за преступления, которые действительно являются преступлением против жизни и человечности». 

Ранее единороссы внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает пожизненный срок для педофилов-рецидивистов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. Такая же ответственность вводится для ранее не судимых за педофилию лиц, совершивших насилие в отношении двух и более несовершеннолетних, или же за совершение такого преступления, сопряженного с другим тяжким или особо тяжким преступлением. 

Смертная казнь в России по конституции 1993 года носила временный характер и не применяется с 16 апреля 1997 года. Норма о смертной казни осталась в законодательстве, но она обладает меньшей правовой силой, чем конституция и международные договоры. 

Последний раз отмену моратория на смертную казнь обсуждали весной этого года, после массового убийства в казанской школе. Речь идет, в частности, о словах главы партии «Справедливая Россия» Сергее Миронове, который предложил казнить всех, кто убивал детей. Это одно из обычных реакционных заявлений политиков на трагедии такого рода.

Тогда глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заверил, что в России не будет возвращена смертная казнь, так как снятие моратория невозможно из-за соответствующего решения Конституционного суда.

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