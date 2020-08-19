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Венедиктов потребовал от ректора Бауманки пресечь принуждение к электронному голосованию

В Бауманке администрация собирает сведения, кто из сотрудников голосует онлайн. Венедиктов требует это прекратить

Фото: Global Look Press

Руководитель общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал письмо к ректору МГТУ имени Баумана Анатолию Александрову, в котором потребовал прекратить сбор данных о сотрудниках университета, которые будут голосовать дистанционно.

По информации Венедиктова, как минимум на одной из лабораторий администрация требует от персонала представить списки голосующих электронно, что является нарушением закона.

«Обращаю Ваше внимание, что выбор формы голосования и само участие в выборах должны быть сугубо добровольными — о чем неоднократно заявляла Центральная избирательная комиссия. Прошу Вас разобраться, на каком основании собираются отчеты о регистрации на электронное голосование, и пресечь данную незаконную деятельность», — пишет зампред Общественной палаты Москвы в своем обращении.

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