Эксперты в Британии требуют узаконить право сотрудника отключать связь после рабочего дня

Британская группа исследователей в сфере организации труда Autonomy подготовила официальное аргументированное предложение о введении в национальное законодательство понятие «право отключаться». Об этом пишет Теплица социальных технологий.

Под «правом отключаться» подразумевается право не выполнять рабочие задачи вне рабочего времени и не быть наказанным за отказ отвечать на рабочие вопросы вне трудового дня.

Также Autonomy предлагают ввести в правовой оборот понятие «скрытых переработок». Под этим понимаются все мелкие задачи, которые сотрудники выполняют в выходные или по вечерам: отвечают на звонки и сообщения. Совокупность этих дел у британцев, согласно упоминаемым в предложении исследованиям, оборачивается 7,5 часами в неделю потраченного времени (результаты подсчета в 2018 году).

В Теплице социальных технологий отмечают, что в России существует понятие «ненормированного рабочего дня», которое, попадая в трудовой договор, позволяет начальству привлекать сотрудника к работе вне стандартного графика, не спрашивая его согласия и никак не оплачивая этот труд. Взамен трудоголику предлагается лишь три дополнительных дня отпуска в год.