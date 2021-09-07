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Вчера, в 23:56

Эксперты в Британии требуют узаконить право сотрудника отключать связь после рабочего дня

Примерно 7,5 часов в неделю британцы тратят на так называемые “скрытые переработки”

Фото: Global Look Press

Британская группа исследователей в сфере организации труда Autonomy подготовила официальное аргументированное предложение о введении в национальное законодательство понятие «право отключаться». Об этом пишет Теплица социальных технологий.

Под «правом отключаться» подразумевается право не выполнять рабочие задачи вне рабочего времени и не быть наказанным за отказ отвечать на рабочие вопросы вне трудового дня.

Также Autonomy предлагают ввести в правовой оборот понятие «скрытых переработок». Под этим понимаются все мелкие задачи, которые сотрудники выполняют в выходные или по вечерам: отвечают на звонки и сообщения. Совокупность этих дел у британцев, согласно упоминаемым в предложении исследованиям, оборачивается 7,5 часами в неделю потраченного времени (результаты подсчета в 2018 году).

В Теплице социальных технологий отмечают, что в России существует понятие «ненормированного рабочего дня», которое, попадая в трудовой договор, позволяет начальству привлекать сотрудника к работе вне стандартного графика, не спрашивая его согласия и никак не оплачивая этот труд. Взамен трудоголику предлагается лишь три дополнительных дня отпуска в год.

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